Atletica: Yassine Rachik a caccia del bis nella Santander La Mezza di Torino

Domenica 18 marzo Yassine Rachik proverà a rivincere la Santander La Mezza di Torino giunta alla quinta edizione

Sarà un intenso fine settimana per migliaia di runners con tanti appuntamenti di corsa su strada nel calendario nazionale. Domenica 18 marzo è il giorno della Santander La Mezza di Torino. Alla sua quarta edizione, la prova sui 21,097 chilometri presenta al via il campione italiano in carica Yassine Rachik (Atl. Casone Noceto). Tra le donne in gara Catherine Bertone (Atl. Sandro Calvesi), medico pediatra e azzurra nella maratona alle Olimpiadi di Rio, che nel settembre del 2017 a Berlino ha stabilito il primato personale di 2h28:34 a 45 anni compiuti, record mondiale della categoria master W45. Si corrono anche la Maratonina Città di Pistoia, la Maratona di Cagliari con la Mezza Maratona della Solidarietà sulla distanza di 21,097 km e la Cagliari Corre di 10 chilometri, la Scarpadoro Half Marathon a Vigevano (Pavia), la StrAVicenza 10 km, la Maratonina della Vittoria a Vittorio Veneto (Treviso), la Strasimeno, ultramaratona di 58 chilometri con partenza e arrivo a Castiglione del Lago (Perugia), la 6 Ore di San Giuseppe e la Marcialonga di San Giuseppe a Putignano (Bari).