Atletica – Festa del cross: nel fine settimana si svolgerà il campionato italiano individuale e di società

A Gubbio nel fine settimana scatterà il campionato italiano individuale e di società di corsa campestre

E sono tre. Per il terzo anno consecutivo, la Festa del Cross torna a Gubbio. Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 marzo, il Campionato italiano individuale e di società di corsa campestre si svolgerà in Umbria, nella località in provincia di Perugia, sull’affascinante percorso disegnato nel verde del Teatro Romano. Due giornate di sfide in uno scenario unico, che attende più di 2000 partecipanti. Infatti nelle gare individuali sono già iscritti ben 1855 atleti (1076 uomini e 779 donne) in rappresentanza di 285 società provenienti da tutta Italia e delle 21 rappresentative regionali cadetti, ma sono annunciate anche 135 staffette con quattro atleti ciascuna. Nella mattina di domenica saranno in palio 8 titoli nazionali individuali (4 maschili e 4 femminili) nelle diverse categorie (assoluti, promesse, juniores, allievi) e altrettanti di club (combinata, assoluti, juniores, allievi) oltre alle competizioni dedicate ai cadetti (individuali e per regioni, compresa la combinata). Ma il weekend tricolore prenderà il via sabato pomeriggio con il Campionato Italiano di corsa campestre a staffetta, affiancato da quello master nello stesso evento. A partire dalle ore 14.30 saranno in azione 50 team per le medaglie assolute su un totale di 8 chilometri ripartiti in quattro frazioni, che vedranno impegnati nell’ordine gli atleti della categoria allievi, juniores/allievi, promesse/juniores e seniores/promesse/juniores. Annunciati invece 85 quartetti che si contenderanno i titoli “over 35”.