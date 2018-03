Atletica: annunciati i convocati di Baldini per il raduno under 20

Annunciati i convocati azzurri under 20 per il ritiro che si terrà a fine mese a Grosseto

Il Direttore Tecnico del settore giovanile e allo Sviluppo Stefano Baldini ha ufficializzato l’elenco dei convocati per il grande raduno under 20 di primavera. 127 in tutto gli atleti che dal 28 al 31 marzo si alleneranno Grosseto affiancati dai rispettivi tecnici sociali e sotto la supervisione dello staff sanitario e di valutazione federale. Nel dettaglio si tratta di 63 ragazzi e 64 ragazze, 33 Allievi/e (nati 2001-2002) e 92 juniores (nati 1999-2000). Tra di loro ci sono 27 velocisti, 19 ostacolisti, 8 specialisti delle prove multiple, 26 saltatori, 23 mezzofondisti, 7 marciatori e 17 lanciatori. Il DT Baldini ha spiegato: