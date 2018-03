Un pranzo per apprezzarlo, Pochettino e quel retroscena su Astori: “mangiammo insieme perché…”

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match con la Juventus, l’allenatore del Tottenham ha rivelato un aneddoto relativo a Davide Astori

Occhi lucidi e dolore nel cuore, anche Mauricio Pochettino non si capacita della scomparsa di Davide Astori, difensore della Fiorentina scomparso nella notte tra sabato e domenica. L’allenatore del Tottenham, impegnato domani contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ha svelato in conferenza stampa un aneddoto relativo al giocatore 31enne, incontrato in un pranzo di… mercato qualche anno fa.