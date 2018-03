Astori, pensiero speciale del Benevento in vista della sfida con la Fiorentina: sulla maglia spunta un hashtag commemorativo [FOTO]

Il Benevento ha deciso di scendere in campo nel match contro la Fiorentina con una maglia speciale che reca sulla manica la scritta #ciaoDavide13

Il Benevento ha deciso di scendere in campo nel prossimo match con la Fiorentina indossando una maglia speciale, che reca sulla manica un messaggio per Davide Astori, scomparso a Udine nella notte tra sabato e domenica. Il club giallorosso inserirà l’hashtag #ciaoDavide13 per commemorare il capitano della Fiorentina, un pensiero speciale per dimostrare la propria vicinanza alla società viola, colpita profondamente da questa tragedia senza fine. Questo il particolare della maglia che il Benevento utilizzerà nella prossima gara del campionato di serie A: