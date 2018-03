Astori – Una vittoria da dedicare ad un amico, le parole di Chiellini per Davide fanno commuovere: “quando vedi tua figlia…”

Il difensore della Juventus ha dedicato la vittoria a Davide Astori, spendendo per lui parole davvero commoventi

Non poteva che dedicarla a Davide Astori la vittoria di questa sera Giorgio Chiellini, apparso tra i più provati durante il minuto di silenzio osservato a Wembley prima della partita contro il Tottenham. Lacrime difficili da trattenere per il giocatore bianconero, che con Astori ha condiviso molti momenti con la maglia della Nazionale. Intervistato nel post match, Chiellini non ha nascosto la propria emozione, dedicando il risultato di questa sera ad Astori: