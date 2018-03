L’ultimo saluto ad Astori, tutti in fila davanti alla camera ardente per dire addio a Davide [VIDEO]

Allestita a Coverciano la camera ardente per accogliere il feretro di Davide Astori, una lunga fila di tifosi fuori dal centro sportivo per ‘salutare’ il capitano della Fiorentina

La camera ardente di Coverciano, allestita per accogliere il feretro di Davide Astori, sarà aperta alle 16.30 quando i visitatori potranno dare l’ultimo saluto al difensore deceduto domenica. La morte del calciatore, scomparso per una bradiaritmia (leggi qui) mentre alloggiava con la sua squadra in attesa della partita contro l’Udinese alla Dacia Arena, ha sconvolto non solo l’ambiente calcistico. Tutta Italia si è stretta al dolore della Fiorentina e della famiglia di Astori per la perdita del 31enne ed oggi ciò è visibile grazie alla lunga coda di tifosi formatasi fuori dal centro sportivo della Nazionale italiana. Tutta la Fiorentina è presente a Coverciano, la squadra ha rimandato il suo allenamento previsto nel pomeriggio in vista della partita contro il Benevento di domenica, per presiedere all’evento. Non solo colleghi ed amici di Davide a Coverciano, ma anche dirigenti e soprattuto tifosi.

