Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Anche Antonietta lo ha perdonato”. E’ quanto dice all’AdnKronos don Livio Fabiani, parroco di San Valentino in Cisterna di Latina, che stamattina ha celebrato i funerali delle due bambine uccise dal padre, il carabiniere Luigi Capasso.

Il sacerdote esclude di aver sentito ‘contestazioni’ o ‘brusii’ al momento della preghiera per Capasso e spiega: “Durante la ‘preghiera dei fedeli’, alle quattro già inserite, ho deciso di aggiungerne un’altra per il padre, perché anche la famiglia Gargiulo lo ha perdonato. Stamattina al cimitero li ho incontrati e mi hanno detto che sia loro che Antonietta lo hanno perdonato”.