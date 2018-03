Nba, Anthony Davis sempre più inarrestabile: notte da favola, 41 in scioltezza [VIDEO]

Anthony Davis prosegue nella sua crescita e sembra diventare giorno dopo giorno sempre più inarrestabile: ieri Clippers stesi con 41 punti da favola

Anthony Davis non si ferma più. Il faro dei Pelicans sta pian piano diventando inarrestabile, collezionando cifre da urlo ma sopratutto facendo si che il suo strapotere porti New Orleans ai playoff. La 4^ piazza adesso è saldamente nelle mani dei Pelicans grazie alla striscia di 9 vittorie messa in piedi, nonostante l’assenza di Cousins che non va dimenticata. Come detto Anthony Davis anche questa notte si è allacciato le scarpe eccome, 41 punti di pregevole fattura mandando al manicomio il duo Harrels-Jordan dei Clippers, incapace di contenerlo. Per Davis anche 13 rimbalzi ad incorniciare una doppia doppia superlativa, ma c’è dell’altro. Guardandolo giocare si capisce giorno dopo giorno sempre di più come questo ragazzo possa diventare il vero dominatore della lega, capace di portar lontano da canestro e sbeffeggiare i lunghi avversari. Se poi la scelta del coach avverso fosse quella di frapporgli un uomo più “piccolo”, allora Davis lo porterebbe in post non lasciandogli scampo. Insomma, un Anthony Davis inarrestabile, ecco il video di una delle giocate più belle della notte del fenomeno dei Pelicans. Leggi anche i risultati della notte Nba.