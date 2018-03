Chiodo fisso Andrè Silva, Montella lo vuole al Siviglia: ecco 5 motivi per cui il Milan non dovrebbe privarsene [GALLERY]

Vincenzo Montella vorrebbe portare Andrè Silva al Siviglia: l’ex allenatore del Milan è ancora innamorato del suo talento. Ecco 5 motivi per cui i rossoneri non dovrebbero cederlo

La stagione di Andrè Silva al Milan non è di certo la migliore della sua carriera. Il centravanti portoghese, arrivati con una lettera di referenza da Cristiano Ronaldo per un esborso economico di circa 38 milioni di euro, ad oggi ha deluso le attese. Poche presenze, la maggior parte da subentrante e 8 gol segnati unicamente in Europa League. In Serie A fa fatica ad imporsi, tanto nelle gerarchie, quanto in campo: lo 0 alla voce “gol segnati” la dice lunga. Eppure i lampi di talento ci sono. Il ragazzo è stato corteggiato da diverse big d’Europa, è l’attaccante titolare del Portogallo e in estate potrebbe giocare anche il Mondiale. Vincenzo Montella, allenatore che lo ha voluto al Milan, è rimasto ancora innamorato del suo talento, tanto da volerlo portare al Siviglia. Cedendolo in estate il Milan potrebbe fare un grosso errore: nella nostra gallery vi spieghiamo 5 motivi per i quali i rossoneri dovrebbero ancora puntare su di lui.