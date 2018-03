Anas: in Lombardia e Campania 3 progetti approvati dal Cipe per 493 mln (3)

(AdnKronos) – In Campania il Cipe ha dato il via libera al progetto preliminare per il conferimento di caratteristiche autostradali al raccordo Salerno-Avellino compreso l’adeguamento delle statali 7 e 7bis, fino allo svincolo di Avellino Est dell’A16, relativamente al primo stralcio da Mercato San Severino allo svincolo di Fratte.

Il tratto interessato dall’intervento ha uno sviluppo complessivo di circa 9,4 km e una sezione stradale di categoria A ‘autostrade ambito extraurbano’. La spesa complessiva è pari a 232,3 mln di euro e la copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Contratto di programma Anas 2016-2020 su Fondo Unico e sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 della Regione Campania.