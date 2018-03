Anas: in Lombardia e Campania 3 progetti approvati dal Cipe per 493 mln (2)

(AdnKronos) – Sempre in Lombardia è stato approvato anche il progetto definitivo sulla strada statale 38 ‘dello Stelvio’ delle tratte comprese tra gli svincoli di Bianzone e La Ganda e tra gli svincoli La Ganda e Campone in Tirano, in provincia di Sondrio, per l’Accessibilità Valtellina, Lotto 4 ‘ Nodo di Tirano. Nell’approvazione del Cipe rientrano anche le necessarie varianti alla localizzazione degli elettrodotti esistenti di proprietà di Terna.

L’intervento riguarda un tracciato che si sviluppa per circa 6,6 km, ha una sezione stradale di categoria C1 ‘strada extraurbana secondaria’ e prevede un per un costo complessivo dell’opera di 143,3 mln di euro, la cui copertura finanziaria è stata assicurata attraverso il Contratto di Programma Anas – Mit 2016/2020 per 88,344 milioni, per 50 mln di euro dalle economie sull’intervento SS38 – variante di Morbegno 2° stralcio e per 5 milioni di euro dal Protocollo di Intesa del 05 novembre 2007.

“I due progetti approvati -commenta il Coordinatore territoriale Anas per l’Area Nord Ovest Dino Vurro – miglioreranno notevolmente la viabilità in questa vasta area del territorio regionale. In particolare l’intervento sulla Statale 341 consentirà una migliore accessibilità all’aeroporto di Malpensa, realizzando un’arteria a percorrenza veloce in variante ai centri abitati, mentre il secondo intervento relativo alla variante di Tirano, sulla Statale 38 amplia l’ammodernamento dell’itinerario di accesso all’alta Valtellina, realizzando la variante al centro abitato di Tirano evitando il passaggio del traffico sulla viabilità interna. Inoltre con l’imminente conclusione dei lavori della variante di Morbegno sarà facilitato il flusso turistico nell’intero comprensorio razionalizzando i flussi di traffico quotidiano e quelli turistici”.