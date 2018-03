Anas: cantautore Baldari vince contest musicale sicurezza stradale (2)

(AdnKronos) – Il vincitore presenterà il proprio brano su alcune radio locali diffuse sul territorio nazionale (Radio Vivafm; Radio Birikina; Radio Bella & Monella; Radio Linea; Radio Rock; Radio Martee; Radio Studio90Italia – Solo Musica Italiana e Radio Amore) e parteciperà dal vivo ad eventi musicali e iniziative promosse da Anas. La nuova campagna sulla sicurezza stradale ha avuto come testimonial il cantante Francesco Gabbani attraverso il claim ‘Sulla strada non siamo mai da soli: c’è sempre un #buonmotivo per essere responsabili”.

E sono proprio ‘gli altri” i veri protagonisti della campagna. Si tratta degli utenti più vulnerabili: ciclisti, motociclisti, ciclomotoristi, pedoni. Ecco perché è importante ricordare che quando si è al volante, non si è mai soli.