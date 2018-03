Altro che Berlusconi, la classifica 2018 degli uomini più ricchi del mondo: Bill Gates cede lo scettro a… [GALLERY]

Facoltosi, spesso proprietari delle aziende più famose del globo, sono gli uomini più ricchi del mondo: ecco la classifica 2018 firmata Forbes

Sono dei veri e propri Paperoni, spesso geni che hanno fondato aziende dall’immensa fortuna, di chi stiamo parlando? Degli uomini più ricchi del mondo. La classifica di Forbes stilata per l’anno 2018 parla chiaro: il detentore dello scettro di più ricco appartiene al Patron di Amazon Jeff Bezos, che con 112 miliardi di dollari di patrimonio fa perdere la corona di re a colui che per anni è stato al vertice della classifica, il fondatore di Microsoft Bill Gates. Tra gli italiani il primo nome compare al 37° posto ed è quello di Giovanni Ferrero, erede del marchio produttore della Nutella, con i suoi 23 miliardi di dollari. Con ‘solo’ 8 miliardi di dollari si piazza al 190° posto Silvio Berlusconi che precede è in classifica Donald Trump relegato al 766° piazzamento, con un patrimonio di 3,1 miliardi di dollari. Tra le donne colei che si è aggiudicata lo scettro di regina è Alice Walton, unica figlia del fondatore di Walmart. Scorri la gallery per vedere tutta la classifica fino al numero uno.