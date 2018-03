Trovata nel fienile, andrà all’asta ad un cifra record: l’incredibile storia della Porsche GS Carrera Coupé del 1957 [FOTO]

Definita come una delle scoperte più incredibili degli ultimi anni, questa Porsche d’epoca verrà venduta da un prezzo stratosferico

Una storica Porsche 356 A 1500 GS Carrera Coupé del 1957 è stata trovata abbandonata in un fienile in Georgia. Nonostante la polvere e l’abbondante ruggine che ricopre la carrozzeria questa vettura è stata definita come una delle scoperte più incredibili degli ultimi anni.

L’auto verrà sa all’asta il prossimo 9 marzo ad Amelia Island in Florida ad un prezzo compreso tra i i 600 e i 700.000 dollari.