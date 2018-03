Alitalia: SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’

Roma, 6 mar. (AdnKronos) – L’alleanza aerea globale SkyTeam ha lanciato SkyTeam Rebooking, un’innovativa soluzione tecnologica progettata per ridurre i disagi nel caso in cui i viaggi dei clienti subiscano ritardi, cancellazioni o diversioni. Il servizio SkyTeam Rebooking rappresenta una novità assoluta nel settore e ha richiesto più di 5 anni di lavoro per essere sviluppato. Al momento è disponibile in 43 aeroporti, ma nei prossimi mesi verrà introdotto su tutta la rete dell’alleanza. Alitalia, compagnia dell’alleanza SkyTeam, ha già introdotto questo nuovo servizio negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa.

Entro il mese di marzo SkyTeam Rebooking sarà disponibile anche presso lo scalo di Venezia. SkyTeam è la prima alleanza a presentare una soluzione tecnica per l’industria del trasporto aereo che consente di accedere agli itinerari dei passeggeri nei diversi sistemi di prenotazione quando i viaggi non procedono secondo i piani. Grazie a SkyTeam Rebooking, la complessa operazione di connettere tra loro diversi sistemi ora è possibile.

Una volta portata a termine l’implementazione di questo servizio, gli addetti delle 20 compagnie aeree associate a SkyTeam che lavorano a contatto con i clienti potranno accedere a tutte le prenotazioni e trasferire i passeggeri sui voli delle altre compagnie utilizzando la propria piattaforma di prenotazione. In caso di imprevisti durante il viaggio, i clienti possono presentarsi alle biglietterie o ai banchi transiti delle compagnie SkyTeam nelle 48 ore precedenti la partenza e la loro prenotazione sarà trasferita sul primo volo SkyTeam disponibile.