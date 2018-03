Alitalia: SkyTeam lancia servizio ‘Rebooking’ (2)

(AdnKronos) – ‘I ritardi e le cancellazioni purtroppo fanno parte dei viaggi, ma con SkyTeam Rebooking stiamo affrontando in modo diretto questo problema per offrire ai nostri clienti servizi più efficienti, soprattutto se durante il viaggio si presentano degli imprevisti”, ha affermato Perry Cantarutti, amministratore delegato di SkyTeam. ‘Le irregolarità nelle operazioni rappresentano per le compagnie aeree un momento cruciale e un’occasione importante per dimostrare che il cliente rimane comunque la priorità. Da quando abbiamo iniziato a introdurre SkyTeam Rebooking, le nostre compagnie aeree associate hanno potuto aiutare migliaia di passeggeri grazie a questa nuova tecnologia.”

Il lancio di SkyTeam Rebooking è stato suddiviso in due fasi. Per ora il servizio è disponibile in 21 paesi, tra Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina. La seconda fase sarà completata verso la fine del 2018 e riguarderà gli Stati Uniti e il Canada. Questa è l’innovazione più recente di SkyTeam, che nel 2012, con il lancio di SkyPriority, è stata la prima alleanza a offrire ai suoi migliori clienti una serie di vantaggi aeroportuali uguali in tutto il mondo. Oggi tutte le 20 compagnie associate offrono i servizi SkyPriority, disponibili a livello mondiale in più di 1.000 aeroporti.