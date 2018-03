Alfa Romeo Giulietta: nuove indiscrezioni sull’inedita generazione [RENDERING]

Entro la fine del 2019 dovrebbe finalmente debuttare la seconda generazione della Giulietta che punterà non solo ai mercati europei, ma per la prima volta avrà le armi giuste per competere anche negli Stati Uniti.

La nuova Giulietta avrà dimensioni più generose e adotterà per la prima volta la trazione posteriore grazie all’uso della piattaforma modulare Giorgio che prevede questo tipo di schema.

La gamma di propulsori comprenderà unità benzina, diesel e ibride, inoltre non mancherà una potente variante Quadrifoglio capace di erogare oltre 300 CV.