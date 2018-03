Chi è Alexander Gilkes? Il nuovo fidanzato di Maria Sharapova: milionario, amico della Royal Family e con un matrimonio ‘particolare’ alle spalle [FOTO]

Alexander Gilkes è il nuovo fidanzato di Maria Sharapova: è un miliardario, è amico di William e Harry ed ha alle spalle uno sfarzoso matrimonio

Se la situazione legata al campo da tennis non è fra le più rosee, la vita amorosa di Maria Sharapova potrebbe aver preso una piega decisamente migliore. La tennista russa sembra aver trovato un nuovo amore. Gli scatti che la ritraggono mano nella mano con Alexander Gilkes ad una serata glamour presso la galleria Gagosian di Beverly Hills non lasciano spazio ad alcun dubbio! Ma chi è l’uomo che ha ‘scongelato’ il cuore della fredda Masha? Alexander Gilkes è il co-fondatore di Paddle8, compagnia che mette all’asta materiale legato al mondo delle belle arti e pezzi unici/da collezione. Il miliardario britannico viene da una famiglia molto ricca: la madre lavorava presso il dipartimento responsabile per la Russia e l’Europa dell’Est (casualità?) dell’Università di Oxford, mentre il padre è un famoso dermatologo di fama internazionale. Alexander Gilkes può vantare inoltre delle amicizie davvero prestigiose, come quella con William e Harry d’Inghilterra, i due rampolli della Royal Family britannica conosciuti presso l’Eton College nello Berkshire.

Alexander Gilkes ha 38 anni e un matrimonio alle spalle con la fashion designer Misha Nonoo, con la quale è stato insieme per 13 anni, di cui 4 di matrimonio (2012-2016), celebrato nello sfarzo assoluto a Venezia con la presenza di diversi membri della Famiglia Reale britannica e la cantante Lana Del Rey chiamata a fare da ‘colonna sonora vivente’ all’evento. Tutto ciò bastera a conquistare e soprattutto conservare il cuore della bella Maria Sharapova, riuscendo dove Vujacic e Dimitrov hanno fallito? Del resto la biografia di Masha parla chiaro, se sei una tennista: