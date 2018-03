Di fiore in fiore, Aida Yespica ha già un nuovo fidanzato: l’ex Grande Fratello ai Caraibi con Matteo Cavalli [FOTO]

Aida Yespica già alle prese con un nuovo fidanzato, la modella venezuelana tra le braccia di Matteo Cavalli nel paradiso dei Caraibi

Aida Yespica dopo l’addio a Geppy, il fidanzato napoletano che ha mollato subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, è ai Caraibi con un altro uomo. La modella venezuelana accostata più volte dal gossip al fratello di Belen, Jeremias Rodriguez con cui pareva esserci del feeling, è ora in vacanza con Matteo Cavalli. Il commercialista che si occupa degli affari di Aida l’ha corteggiata a lungo prima di raggiungere il suo scopo: quello di uscire con lei. Pare però che una volta conosciutosi meglio i due stiano provando a far diventare la loro relazione più seria. “È troppo presto per parlare di amore”, ha confessato Aida Yespica al giornale Chi, che sul numero di domani pubblicherà le foto della showgirl in vacanza insieme al nuovo fidanzato. Scorri la gallery per vedere più foto.

