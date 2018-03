Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – Non si ferma la scia di sangue a Favara, nell’agrigentino, dove oggi è stato ucciso un uomo di 40 anni, Emanuele Ferraro, colpito in via Diaz, in pieno centro. Ferraro era indagato per un tentato omicidio legato a Cosa nostra. Gli inquirenti sono convinti che anche quest’omicidio sia legato alla faida mafiosa con collegamenti con il Belgio.