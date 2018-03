Agricoltura: nelle stalle bellunesi comincia l’era dei robot

Belluno, 25 mar. (AdnKronos) – Robot che distribuiscono il cibo e allattano i vitellini, mungitura elettronica, malattie e gestione della stalla controllate con una app scaricata sul telefonino. Per la zootecnia da latte sta iniziando una nuova era, dove la tecnologia entra prepotentemente in alcune fasi della produzione per aumentare l’efficienza e la qualità della produzione.

Una vera e propria rivoluzione innovativa negli allevamenti, alla quale guardano con grande interesse i giovani Anga (Associazione nazionale giovani agricoltori) di Confagricoltura Belluno, che hanno organizzato per martedì 27 marzo alle 20, nella sede associativa di via Vittorio Veneto a Belluno, un incontro sui robot di mungitura, intitolato ‘La zootecnia da latte in una nuova era”.