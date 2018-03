Agricoltura: Mipaaf, 120,4 mln per interventi in infrastrutture irrigue e ricerca

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri ieri ha stanziato 120,4 milioni di euro, a valere sulla dotazione 2018 del Fondo investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, per interventi sulle infrastrutture irrigue e a sostegno della ricerca in agricoltura. Ad annunciarlo in una nota è il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

“Abbiamo garantito risorse – sottolinea il ministro Maurizio Martina – per due temi cruciali come la gestione dell’acqua e la ricerca pubblica per la lotta al cambiamento climatico. Dopo una stagione siccitosa come quella che abbiamo attraversato è un investimento necessario e strutturale. Con questa decisione ancora una volta si riconosce il ruolo centrale dell’agricoltura nel preservare l’ambiente e rilanciare lo sviluppo del Paese”.

Al settore della bonifica e dell’irrigazione è stata assegnata una dotazione pari a circa 110 milioni di euro, destinata a progetti di rilevanza strategica per il raggiungimento di obiettivi di risanamento ambientale di territori ad alta valenza agricola, di difesa del suolo e di prevenzione del dissesto idrogeologico.