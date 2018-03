Aci Rally Italia Talent: grandi emozioni per la semifinale del campionato targato Abarth

L’attesissima Semifinale di Aci Rally Italia Talent targato Abarth si è disputata lo scorso fine settimana sul Circuito di Siena

Dopo 9 selezioni regionali si è disputata lo scorso fine settimana sul Circuito di Siena l’entusiasmante Semifinale della 5ª edizione di Aci Rally Italia Talent targato Abarth che ha visto impegnati 140 piloti e 70 navigatori che si sono contesi l’accesso alla Finale in programma all’Autodromo Internazionale d’Abruzzo di Ortona (CH) dal 13 al 15 aprile. La giuria composta dagli esaminatori di Aci Rally Italia Talent è ora al lavoro per valutare, in base ai riscontri cronometrici ed alle valutazioni ricevute durante la semifinale, chi saranno i 5 piloti e i 5 navigatori che saranno ammessi alla Finale per ciascuna delle 7 categorie (Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati Aci Sport). I 35 piloti e i 35 navigatori finalisti saranno ufficialmente comunicati lunedì 2 aprile. Sotto un sole primaverile i piloti si sono dati battaglia affrontandosi in 5 prove decisamente impegnative, seguiti e incitati da un pubblico appassionato e caloroso che nella tre giorni ha raggiunto oltre 15.000 presenze. Protagoniste indiscusse le Abarth 124 Spider e le Abarth 595 Competizione messe a disposizione, che hanno come sempre dato prova di grandi prestazioni regalando emozione pura ai piloti, e al pubblico, che ha potuto ammirare le loro incredibili performance in pista e ascoltare l’inconfondibile sound Abarth.

Delle 5 prove, una è stata disputata con l’Abarth 595 dotata di Skid su un mini percorso rally, peraltro molto insidioso, con i piloti semifinalisti soli a bordo. Due prove sono state disputate con i piloti affiancati da un Esaminatore Pilota su un impegnativo e tecnico percorso rally ricavato all’interno del circuito, utilizzando, alternativamente, sia l’Abarth 595 Competizione che l’Abarth 124 Spider. Altre due prove sono state disputate sullo stesso percorso delle precedenti ma in senso contrario, sempre utilizzando alternativamente le Abarth 595 Competizione e le Abarth 124 Spider. Per garantire a tutti condizioni di pari opportunità, l’ordine di partenza nelle prove è stato sorteggiato dagli stessi Piloti, i concorrenti non hanno mai utilizzato le stesse vetture e hanno avuto al fianco sempre esaminatori diversi. La prova per i navigatori, disputate su di un percorso esterno al Circuito, ha simulato un vero e proprio rally, con lettura del road book, stesura e lettura note, con un esaminatore navigatore alla guida. Il prossimo e ultimo appuntamento di questa quinta edizione di Aci Rally Italia Talent targato Abarth sarà la Finale che si svolgerà nei giorni 13-14-15 aprile sul bellissimo Autodromo Internazionale d’Abruzzo di Ortona, dove si decreteranno i vincitori dei fantastici premi messi a disposizione da Abarth, cioè la partecipazione con vetture e assistenza ufficiale Abarth al Rally d’Italia Sardegna, gara valida per il campionato del Mondo Rally, ed a gare del Campionato Italiano Rally. Quinta edizione questa di Aci Rally Italia Talent con numeri da record: quasi 7.500 iscritti con oltre 20.000 prove disputate e 100.000 km percorsi nelle 9 Selezioni regionali dalle vetture Abarth.