8 marzo: Verona, le iniziative in programma domani

Verona, 8 mar. (AdnKronos) – Proseguono a Verona gli appuntamenti con la manifestazione ‘Ottomarzo.Femminile, plurale. Conciliazione, diritti, creatività” promossa per la Giornata Internazionale per i diritti delle donne e per la pace internazionale.

Domani, venerdì 9 marzo, alle 11 al Giardino Giusti si terrà l’Open day del progetto Slow Fashion su misura. L’iniziativa, realizzata dalle associazioni D-Hub e Le Fate Onlus in collaborazione con lo stilista Lamberto Petri, prevede l’incontro con le stiliste e la presentazione dal vivo dei capi della sfilata. Seguirà alle 18 cocktail di benvenuto.

Sempre domani, alle 20.30 al Cinema Teatro Nuovo di San Michele, in via Monti Lessini, la 7ª Circoscrizione promuove la proiezione del film ‘Il diritto di contare” (USA, 2017), regia di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst.