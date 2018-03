8 marzo: Verona, le iniziative in programma domani (3)

(AdnKronos) – Sempre alle 21 la 4ª Circoscrizione promuove, nella Sala Polifunzionale di Golosine in via Po/via Rienza, l’incontro ‘Dove il velo non nasconde la bellezza, un’occidentale tra le figlie di Sharazad”, immagini e storie da un viaggio in Iran dove l’universo femminile non è quel che sembra o quello che crediamo con Carla Motta.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito. L’iniziativa ‘Ottomarzo. Femminile plurale”, in programma fino al 22 aprile, è promossa dall’assessorato alle Pari opportunità. Il programma completo della manifestazione è consultabile sul sito www.comune.verona.it.