8 marzo: Verona, le iniziative in programma domani (2)

(Adnkronos) – Alle 21, nella sala Convegni della Gran Guardia, si terrà la proiezione del film 'Our little Sister" (Umimachi Diary, Giappone 2015, 128') per la regia di Kore'eda Hirokazu, con Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, Ryo Kase.

Il film ambientato nella cittadina di Kamakura narra la storia di tre sorelle abbandonate dal padre che, in occasione del suo funerale, conoscono la sorellastra adolescente Suzu che accetta l’invito ad andare a vivere con loro. La proiezione, realizzata in collaborazione con Verona Film Festival, è in versione originale con sottotitoli in italiano.

Al Teatro Alcione di via Verdi, alle 21, concerto ‘1968/2018, noi che 50 anni fa”¦” sull’evoluzione, l’emancipazione e il rispetto della donna, dei giovani e della società attraverso il cambiamento dei testi delle canzoni. L’iniziativa è promossa dall’associazione Prospettiva Famiglia e dalla parrocchia di Santa Croce.