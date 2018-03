8 marzo: Veneto, donne in agricoltura, guidano il trattore con il satellitare

Padova, 7 mar. (AdnKronos) –

‘Il gruppo non è ancora al completo, mancano ancora le nuove presidenti di Donne Impresa Padova e Verona che andranno ai rinnovi nei prossimi giorni. Con queste due province il coordinamento regionale delle rappresentanti delle imprenditrici sarà a norma e quindi in grado poi di nominare chi guiderà l’esercito rosa di Coldiretti”. Lo annuncia Franca Castellani delegata uscente in occasione dell’8 marzo volendo ricordare l’impegno dell’altra parte del cielo in agricoltura.

‘Già con queste cinque presenze si delinea il profilo della nuova classe dirigente ‘ spiega Castellani – agricoltrici laureate, creative e impegnate nel sociale. Spesso conducono aziende d’avanguardia, molte di loro hanno dovuto rinunciare alle ambizioni professionali per seguire la famiglia trovando comunque collocazione in fattorie didattiche, altre hanno incontrato un equilibrio in campagna con scelte di ritorno e c’è chi si è realizzata nel turismo rurale, nell’accoglienza e nel lavoro con fasce più deboli”.

‘Vivere in campagna significa fare un mestiere duro ‘ sottolinea Castellani ‘ penso alla pastorizia, alla pesca eppure anche qui troviamo amiche che non temono la fatica. Contemporaneamente occorre formazione per entrare nei campi del marketing, della finanza, della politica. La struttura organizza corsi per gestire i social, per fare e-commerce e sviluppare business on line. Inutile dire ‘ sottolinea Castellani ‘ che le aule sono frequentate soprattutto da donne”.