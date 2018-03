8 marzo: Veneto, donne in agricoltura, guidano il trattore con il satellitare (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Tra di loro, Cecilia Barison orticoltrice macrobiotica di Lusia (Ro), la trevigiana Katy Mastorci ricercatrice universitaria e allevatrice di pecore alpagote sul Cansiglio, Chiara Bortolas di Belluno produttrice di ortaggi e animatrice del mercato di Campagna Amica, Raffaella Veronese di Cavarzere (Ve) cerealicoltrice e la vicentina Michela Menti laureata in economia e commercio che gestisce un agriturismo e una stalla di bovini.

“L’augurio attraverso questi volti è quello di un ricambio generazionale che sia di esperienza formativa per tutte le candidate che intendono svolgere un ruolo di servizio ‘ conclude Castellani ‘ solo con la grinta e la preparazione possiamo affrontare le sfide di un settore come l’agroalimentare strategico per l’intero sistema economico”.