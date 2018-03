8 marzo: Veneto, donne in agricoltura, guidano il trattore con il satellitare (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Una risorsa per l’organizzazione ‘ sostiene Castellani.- Nello spazio sindacale che occupiamo ci prendiamo cura dei progetti di educazione alimentare nelle scuole, dei rapporti con la società, di pari opportunità. Siamo fianco a fianco dei colleghi maschi per le battaglie del settore, ai tavoli istituzionali e nei presidi territoriali”

‘Una vita imprenditoriale parallela ‘ continua ‘ dove entriamo a pieno titolo in qualità di titolari d’impresa e di portatori di idee”. Un’energia che si è percepita anche tra le nuove leve al loro debutto a Roma in occasione dell’incontro organizzato dalla Confederazione all’Hotel Ergife nei giorni scorsi. Così fresche di nomina le responsabili provinciali di Donne Impresa si sono presentate alle colleghe del resto d’Italia.