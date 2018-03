8 marzo: PwC, più donne che mai attente a carriera ma per 45% genere è freno

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Più donne che mai, oggi, perseguono attivamente i propri obiettivi di carriera, ma quasi la metà di loro (42%) è preoccupata dall’impatto che fare una famiglia potrebbe avere sul suo futuro e teme che la diversità di genere possa ostacolare eventuali promozioni. Per l’8 marzo, la festa della Donna, PwC ha intervistato 3.600 professioniste tra i 28 e i 40 anni e l’82% di loro è parso fiducioso nella propria capacità di soddisfare le aspirazioni di carriera. E il 73% cerca queste opportunità in modo proattivo.

Tuttavia, nella ricerca, rimangono diverse aree grigie, che mostrano come la parità di diritti e di opportunità non sia stata ancora del tutto conquistata dall’universo femminile. Solo il 51% delle donne intervistate, ad esempio, ritiene che i propri datori di lavoro stiano facendo abbastanza per migliorare le implicazioni della diversità di genere sul posto di lavoro. L’altra metà si sente messa da parte.

“I leader dovrebbero concentrarsi sulla creazione di un ambiente in cui le donne e gli uomini possano avere conversazioni aperte e chiarezza su ciò che serve per progredire”, osserva Bob Moritz, presidente di PwC.