8 marzo: Nespolo (Anpi), diritti donne cartina tornasole della democrazia

Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “La memoria è utile se è un cammino che ci impegna a diventare partigiani dei partigiani, trasmettendo con l’esempio quotidiano i valori della democrazia. I diritti delle donne sono la cartina di tornasole della democrazia”. Lo ha detto la presidente dell’Anpi nazionale Carla Nespolo partecipando a Palermo alla manifestazione organizzata da Anpi Sicilia, Cgil, Spi, Flc e Udi Palermo in occasione della festa delle donne. Nespolo ha espresso preoccupazione per il susseguirsi di episodi di violenza sulle donne e a sfondo razziale. “C’è qualcosa di corrotto – ha detto – e parte della responsabilità è di quelle forze politiche che hanno contribuito a fare crescere il razzismo”.

Un incontro al teatro Rouge et Noir, preceduto dalla deposizione di una corona di fiori presso la lapide ai caduti della Resistenza, a Palazzo delle Aquile, dove Nespolo ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco Leoluca Orlando. Presente anche il segretario della Cgil Sicilia Michele Pagliaro. “Il nostro è un paese dove c’è la parità sotto il profilo formale, ma non ancora pienamente sotto il profilo sostanziale – ha sottolineato il leader regionale del sincadato – basti vedere la questione delle retribuzioni che vedono le donne scontare ancora oggi un gap. L’impegno della Cgil è per far fare un passo avanti a tutto il mondo del lavoro, a partire dalla sua parte più debole, cioè le donne e i giovani”.