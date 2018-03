8 marzo: Mattarella, pari opportunità motore di sviluppo

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Persistono barriere da superare, squilibri da colmare, ma abbiamo sempre nuove prove di come le pari opportunità delle donne costituiscano uno degli antidoti più forti alle chiusure oligarchiche, all’immobilismo sociale, alle diseguaglianze economiche”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna.

“La piena parità nel lavoro -ha ricordato il Capo dello Stato- è un motore di sviluppo. La discriminazione, invece, ne costituisce un freno. Ancor oggi vi sono ostacoli e disparità nell’accesso al lavoro, nella retribuzione, nella mobilità. Talvolta gli ostacoli rendono difficile la conciliazione con i tempi di cura della famiglia”.

“L’Italia non può permettersi di rinunciare alla ricchezza dell’apporto del lavoro femminile. Il divario del quasi 20% tra occupazione maschile e femminile costituisce, quindi, un punto critico di sistema: ogni sforzo va compiuto per ridurlo sempre di più. Va ricordato che dove le donne lavorano di più, e in migliori condizioni, vi è maggiore natalità. Per sostenere le aspettative di tante coppie e di tanti giovani -ha concluso Mattarella- è necessario impegnarsi per una migliore offerta e gestione dei servizi, per una conciliazione dei tempi di lavoro, per una più forte cultura della condivisione all’interno della famiglia”.