8 marzo: EasyJet celebra festa con oltre 100 piloti donna

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – EasyJet celebra l’International Women’s Day con oltre 100 piloti donna in volo per l’Europa in un solo giorno, un record per una compagnia europea. Con ben 106 piloti donne ai comandi, il 60% delle donne della flotta easyJet prende parte oggi alla campagna contraddistinta dall’hashtag #SheFlies, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica dando valore al programma Amy Johnson Flying Initiative con cui easyJet punta a incoraggiare un numero sempre maggiore di donne a diventare piloti. Oggi i piloti donna di easyJet volano da 24 basi in otto Paesi verso centinaia di destinazioni del network della compagnia in Europa.

Saranno donne a operare quasi un quarto della programmazione di oggi, il che significa che circa 45.000 passeggeri voleranno a bordo di un aeromobile guidato da una donna pilota e in alcuni casi con addirittura un equipaggio completamente al femminile. Sei equipaggi formati da sole donne ‘ ovvero un Comandante, un Primo Ufficiale e quattro assistenti di volo ‘ voleranno tra Londra, Bologna, Roma, Milano, Monaco di Baviera, Barcellona, Amsterdam e Agadir. L’italiana Alessandra Ferrara, easyJet Senior First Officer, ha volato insieme a sua sorella, assistente di volo, durante il volo EZY2915 da Milano Malpensa a Lublino. Il Comandante David Morgan, Director of Flight Operations di easyJet, è stato recentemente nominato ‘Agent of Change” da Management Today e dal Women’s Business Council, per aver condotto una vera e propria trasformazione non solo in easyJet ma in tutto il settore dei trasporto aereo, attraverso la ‘Amy Johnson Flying Initiative”.