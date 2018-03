8 marzo: domani 6 equipaggi Lufthansa tutti al femminile

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – Il Gruppo Lufthansa celebra la Giornata Internazionale delle Donne con 6 equipaggi interamente al femminile pronte a decollare verso Berlino, 12 piloti donne faranno trasporteranno i passeggeri da Francoforte, Monaco, Colonia e Zurigo verso la capitale Tedesca. Il Lufthansa Flying Lab ospiterà una speciale conferenza tenuta da eccellenze femminili del mondo digitale, a bordo del volo Francoforte-Houston Domani, in occasione dell’8 marzo, sei equipaggi di Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings e Brussels Airline composti totalmente da donne, voleranno verso Berlino per celebrare la Festa della Donna. I voli, comandati da due piloti donne ciascuno, partiranno da Francoforte, Moncaco, Düsseldorf, Vienna, Zurigo e Bruxelles.

Per rinforzare il tema della festa, il FlyingLab del volo LH440 che collega Francoforte a Houston, sarà condotto da una crew femminile, un team rosa sia a bordo, sia per quanto riguarda le speaker che condurranno la conferenza, seguibile in streaming, a bordo dell’A380. Le donne in cabina sono infatti sempre più affermate. Circa il 6% dei piloti del Gruppo Lufthansa sono di sesso femminile, numero che è aumentato costantemente negli ultimi anni, infatti circa l’80% dell’equipaggio è composto da donne.

Dato il crescente numero di piloti donne, Lufthansa ha ricevuto l’approvazione speciale all’utilizzo della parola “Kapitänin” (“Capitana”) dalla Gesellschaft für deutsche Sprache, l’istituzione linguistica più importante in Germania. Oltre al personale di bordo, il Gruppo Lufthansa punta ad aumentare la percentuale di donne all’interno di cariche dirigenziali. Ad oggi la percentuale si aggira intorno al 15%. Entro il 2021, la proporzione di dirigenti di sesso femminile dovrebbe raggiungere il 18% per il primo livello dirigenziale e il 24% per il secondo.