8 marzo: da Regione Veneto altri due mln per le donne imprenditrici (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Ora abbiamo rimpinguato la dotazione ‘ conclude l’assessore ‘ con risorse aggiuntive, pari ad 1.960.714,29 euro, consentendo così di finanziare scorrendo la graduatoria la maggior parte delle ‘imprese in rosa” che nel 2017 sono rimaste escluse dal contributo per esaurimento delle risorse a disposizione”.

Il percorso per rendere operativo il provvedimento prevede l’acquisizione del parere della terza Commissione consiliare che, a termini di legge, è chiamata ad esprimersi sulla ripartizione delle risorse del Fondo Unico regionale.