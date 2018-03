8 marzo: Confturismo, Veneto sul podio per presenza femminile (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Accolgo con gioia la notizia che il Veneto è tra le prime tre regioni a tingere di rosa l’Italia del turismo ‘ dichiara il presidente regionale di Confturismo e di Federalberghi Veneto Marco Michielli ‘ Il nostro è da sempre un settore che non ha bisogno di stabilire quote rosa, ma è fondato sulla straordinaria empatia e capacità organizzativa, creativa e di ospitalità delle donne, presenti in tutti i reparti, dalle mansioni dirigenziali e organizzative fino a quelle più strettamente operative”.

‘Quella femminile è una presenza autorevole anche in alcune delle nostre territoriali; penso alla presidente degli albergatori di Cortina Roberta Alverà, di Padova Monica Soranzo, alle colleghe di Rimini, Patrizia Rinaldis, e del Friuli Venezia Giulia, Paola Schneider”, conclude Michielli.