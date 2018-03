8 marzo: Borsa Italiana partecipa a ‘Ring the Bell for Gender Equality’

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Anche quest’anno, Borsa Italiana si è unita a altri 60 Exchange in tutto il mondo per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e promuovere la parità di genere. Durante la speciale cerimonia di apertura del mercato -‘Ring the Bell for Gender Equality- Culture of Parity’- il tradizionale suono della campanella è stato dedicato ad accrescere la consapevolezza sull’emancipazione economica delle donne e sulle opportunità per il settore privato di promuovere l’uguaglianza di genere e lo sviluppo sostenibile.

Tra i promotori a livello globale di questa iniziativa a cui Borsa Italiana ha aderito: IFC, Women in ETFs, Sustainable Stock Exchanges (SSE) Initiative, UN Global Compact, UN Women e The World Federation of Exchanges. Marina Famiglietti, Chair del Women Inspired Network Italy- London Stock Exchange Group e Board Member di Borsa Italiana, ha detto: ‘La disclosure delle informazioni sulla diversity è oggi uno dei principali parametri non finanziari valutati dagli investitori”.