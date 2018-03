8 marzo: Anci Veneto, giornata serva a ricordare problema violenza su donne

Venezia, 8 mar. (AdnKronos) – ‘L’otto marzo deve rappresentare un momento non solo per ricordare l’importanza del ruolo della donna nei diversi settori, ma soprattutto per riflettere su un tema delicato come quello della violenza sulle donne che ancora oggi è purtroppo assai diffusa. La riflessione non deve esaurirsi, però, nella giornata di domani, ma l’otto marzo dovrebbe essere ogni giorno dell’anno per sconfiggere definitivamente questa piaga e soprattutto ricordarsi di quelle donne che ogni giorno sono vittime di violenze”. Con queste parole presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ricorda la giornata dell’8 marzo e annuncia la sua presenza al convegno in Prefettura a Treviso per il giorno 9 marzo sul tema ‘Coesione sociale. Donne e legalità”.

‘La violenza sulle donne è una piaga che non dovrebbe più esistere in una società moderna. Un fenomeno che va debellato perché è il segno della civiltà di una comunità e di un Paese. L’Anci Veneto sta lavorando da anni su questo fronte convinta che serva innanzitutto sinergia tra le istituzioni come quella che ha portato al via libera in Conferenza Unificata al Piano strategico nazionale 2017-2020 sulla violenza contro le donne passato con l’unanimità di Anci, Regioni e Province. Dobbiamo continuare su questa strada investendo soprattutto sulla prevenzione perché per sconfiggere questa piaga serve innanzitutto un salto culturale”, spiega.