8 marzo: Anci Veneto, giornata serva a ricordare problema violenza su donne (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Mi auguro che finita la campagna elettorale non si spengano i riflettori su un tema come questo, ma piuttosto diventi una priorità del prossimo Governo. I dati Istat ci dicono che negli ultimi tre anni 425 mila donne hanno subito abusi nel luogo di lavoro da parte di capi o superiori. Si tratta di numeri dietro i quali si celano delle vere e proprie tragedie che non possiamo accettare”, sottolinea.

‘Per questo l’8 marzo ‘ conclude la Presidente di Anci Veneto ‘ mi auguro possa essere davvero una giornata di riflessione e sensibilizzazione autentica per capire fino in fondo la portata di un problema che è l’indice del grado di civiltà di un Paese. E per affrontarlo non servono interventi o eventi a spot, ma una presa di coscienza seria e con interventi mirati a favore della donna”.