8 marzo: a Verona primo protocollo contro molestie sulle donne nei locali

Verona, 8 mar. (AdnKronos) – Verona sarà la prima città in Italia a promuovere il protocollo di sicurezza ‘C’è Luisa?”, per donne e ragazze che si trovano in una situazione di disagio all’interno di un bar, ristorante o discoteca dal quale vogliono uscire con discrezione e in sicurezza.

In tutti i locali aderenti, nel caso di pericolo o possibili molestie, basterà avvicinarsi al personale del locale e chiedere ‘C’è Luisa?” per allertare, in modo discreto, lo staff, che procederà con l’allontanamento della possibile vittima, alla quale verrà poi offerto l’aiuto più opportuno: un taxi, una telefonata a casa o, nei casi più gravi, l’arrivo delle forze dell’ordine.

Il progetto, già attivo in Germania e Svizzera con lo stesso slogan, è promosso da Krav Maga, associazione sportiva di difesa personale, con il patrocinio del Comune di Verona. Già dalle prossime settimane, i locali della città potranno aderire all’iniziativa, esponendo il materiale illustrativo e formando il personale. Sono in fase di studio degli accordi con l’associazione RadioTaxi di Verona e con il Sindacato nazionale dei locali da ballo, affinchè il protocollo di sicurezza venga attivato in tutta Italia.