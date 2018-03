8 marzo: a Verona primo protocollo contro molestie sulle donne nei locali (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Sul sito www.celuisa.it sono presenti tutte le informazioni relative al progetto e sarà aggiornato, di settimana in settimana, l’elenco delle attività commerciali coinvolte. I locali aderenti saranno sottoposti a controlli e verifiche per assicurare l’applicazione del protocollo.Il progetto è stato presentato questa mattina, in sala Arazzi, dagli assessori al Tempo libero Filippo Rando e alle Pari opportunità Francesca Briani, insieme ai promotori, presidente e vicepresidente dell’associazione sportiva Krav Maga Verona Nicola Provolo e Giacomo Vianello. Presente il presidente della prima Circoscrizione Giuliano Occhipinti.

‘Un’iniziativa davvero importante ‘ dichiara l’assessore Rando ‘, per assicurare a tutto il mondo femminile di potersi sentire al sicuro, soprattutto all’interno dei locali notturni. Azioni come questa permettono di prevenire e arginare situazioni spiacevoli, molestie e violenze ma sono anche uno strumento deterrente”.

‘Questo progetto si inserisce nella grande attività di prevenzione e aiuto alle donne vittime di molestie o violenza svolta in città ‘ sottolinea l’assessore Briani ‘. Sul territorio, infatti, è attiva una rete di assistenza che 24 ore al giorno è in grado di intervenire a supporto delle vittime, che non saranno mai lasciate sole. è quindi con grande soddisfazione che oggi aggiungiamo questo tassello importante”.