8 marzo: a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere

Verona, 7 mar. (AdnKronos) – Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale delle donne, che ricorre il prossimo 8 marzo, la Polizia di Stato presenta nuovamente la propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, intitolata ‘Questo non è amore”.

Con l’obiettivo di realizzare uno spazio di incontro ove fornire informazioni e sostengo, nella giornata di domani, la Polizia di Stato scenderà in piazza Bra dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con uno stand e una postazione mobile, assicurando la presenza di un’equipe multidisciplinare prevalentemente composta da operatrici di Polizia specializzate nella gestione dei reati di questo tipo.