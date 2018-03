8 marzo: a Verona la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza di genere (2)

(AdnKronos) – Presso lo stand sarà distribuito materiale divulgativo multilingue proprio al fine di garantire assistenza alle donne di tutte le culture e nazionalità. Gli operatori saranno in grado di assicurare anche l’immediata informazione all’Autorità Giudiziaria in caso di ricezione di denunce.

Oltre alla tutela offerta dalla legge, che va dall’ammonimento al divieto di avvicinamento fino agli arresti domiciliari ed al carcere per i casi più gravi, gli operatori della Polizia di Stato potranno fornire utili informazioni non solo per il superamento di una mentalità di sopraffazione, ma anche, in campo preventivo, per comunicare su come fare a intercettare il prima possibile comportamenti ‘spia” di futuri atti violenti ed intimidatori.