8 marzo: a Verona al via Progetto Mimosa, primo aiuto alle donne vittime di violenza

Verona, 7 mar, (AdnKronos) – Un aiuto mirato di primo orientamento alle donne in difficoltà vittime di abusi, violenze fisiche e psicologiche. è questo l’obiettivo del progetto ‘Mimosa” presentato questa mattina nella sede di Federfarma Verona che parte dalle farmacie per allargarsi al territorio e alle principali realtà locali di sostegno alle donne.

Il progetto è partito in queste ore mettendo a disposizione attraverso le farmacie aderenti a Federfarma Verona un pieghevole contenenti i riferimenti dei principali centri di ascolto accreditati sul nostro territorio a cui le donne possono rivolgersi. La farmacia costituirà così il primo sportello di aiuto grazie alla figura professionale del farmacista che avrà la sensibilità di cogliere eventuali casi delicati a cui saprà essere di supporto e orientamento primario.

Per essere ancora più efficaci in questo delicatissimo ambito i farmacisti parteciperanno ad uno specifico momento formativo finalizzato all’individuazione delle più opportune modalità di accoglimento e dialogo all’utenza femminile grazie all’intervento di Tiziana Cargnelutti, responsabile del Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. del Comune di Verona.