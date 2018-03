8 marzo: a Verona al via Progetto Mimosa, primo aiuto alle donne vittime di violenza (4)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il progetto ‘Mimosa” su indicazione di Federfarma Nazionale è già stato replicato in altre realtà provinciali e anche Federfarma Verona lo promuove in collaborazione con l’associazione provinciale dei giovani farmacisti Agifar Verona e le Pari Opportunità del Comune e della Provincia di Verona. L’iniziativa gode inoltre a livello locale del patrocinio dell’Ordine dei Farmacisti di Verona e a livello nazionale del patrocinio del Ministero della Salute, Federfarma, FOFI e Fenagifar e vede la collaborazione, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, di VISION Osservatorio di vittimologia che ha sedi in tutta Italia.

Presenti alla conferenza stampa di oggi Marco Bacchini, Arianna Capri, Davide Garzon rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario di Federfarma Verona nonché referenti del progetto ‘Mimosa”, Tiziana Cargnelutti responsabile del Centro Antiviolenza P.E.T.R.A. del Comune di Verona, Cinzia Albertini responsabile Ufficio Cultura delle Differenze Pari Opportunità del Comune di Verona, Maria Fiore Adami presidente della commissione consiliare 5^ del Comune di Verona, Paola Poli consigliera Pari Opportunità della Provincia di Verona, Matteo Zerbinato presidente Agifar Verona, Federico Realdon Presidente Ordine Farmacisti Verona.