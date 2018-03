8 marzo: a Verona al via Progetto Mimosa, primo aiuto alle donne vittime di violenza (3)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – “Federfarma Verona ha intrapreso da anni un percorso di promozione e tutela rivolto alla donna e su questa linea siamo orgogliosi di prendere parte al progetto ‘Mimosa” – dice Arianna Capri vicepresidente di Federfarma Verona – La nostra è una realtà radicata sul territorio, riferimento di comunità, ambiente protetto per il dialogo e le dichiarazioni di primarie necessità. La farmacia raccoglie il sentito della gente, i dubbi, le domande, le criticità e ne esprime il valore sociale. Nelle farmacie italiane oltretutto lavorano 29.000 farmaciste: sono professioniste, ma sono prima di tutto donne che possono accogliere altre donne in difficoltà”.

“In farmacia portiamo ogni giorno al banco competenza sanitaria intrisa di un vissuto personale che è fatto di accoglienza, di empatia, di umana e riguardevole predisposizione. La donna è l’incaricata alle premure e alle cure, si interfaccia con la farmacia per il benessere delle persone ad essa legate. Allora penso che la dedizione alla salute, intesa come fisica, relazionale e psichica, vada riconosciuta quale tributo essenziale alla femminilità nel nostro quotidiano e che l’assenza di rispetto per tale figura porti inevitabilmente alla negazione del nostro benessere, di comunità. La farmacia ritengo essere luogo ideale anche perché anonimo, perché libero e gratuito, fatto di persone che possono divenire tramite per una rete di collaborazione istituzionale a supporto del disagio femminile”, ha spiegato.