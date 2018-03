8 marzo: a Milano lanciato patto Comuni per parità e contro violenza

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Nella Giornata internazionale della Donna quattordici grandi comuni italiani, città metropolitane in testa, sottoscrivono e lanciano un patto con 11 punti programmatici, per progettare e sostenere misure concrete di promozione delle pari opportunità. Al centro del Patto dei Comuni (#pattodeicomuni #8Marzo) il sostegno all’emancipazione femminile e la costruzione di una società più equa che offra a tutte le persone, indipendentemente dal genere, di sviluppare talenti e potenzialità in egual misura, lontano dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere. Il Patto è stato presentato oggi a Milano dal sindaco Giuseppe Sala, promotore e primo firmatario nell’ambito di ‘Tempo di Libri’, la Fiera internazionale dell’editoria in corso a Milano, che ha dedicato la giornata alle donne.

‘Lo scorso dicembre ‘ ha detto ‘ ho invitato sindache e sindaci di alcune città a condividere un impegno comune in vista dell’8 marzo, Giornata internazionale delle donna e del 25 Novembre, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Due momenti durante i quali riaffermare la necessità di azioni ancora più incisive a favore della parità di genere e contro ogni violenza, fisica e psicologica. La risposta, anche grazie alla collaborazione di Anci, è stata positiva. Oggi lo lanciamo per aprirlo alla partecipazione di tutti i comuni d’Italia, affinché la sinergia tra amministrazioni rafforzi la lotta ai pregiudizi di genere e garantisca adeguato sostegno alle donne minacciate o vittime di violenza”.

‘I Comuni – ha aggiunto Daria Colombo, delegata alle Pari Opportunità del Comune di Milano, intervenuta al lancio del Patto ‘ sono i presidi istituzionali più vicini ai cittadini e possono fare la differenza nella vita delle persone anche sui temi della parità e della prevenzione e della lotta alla violenza di genere. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato a questo testo con impegno e dedizione”. Insieme con Milano hanno aderito al Patto i comuni di Varese e Padova e 12 città metropolitane: Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania e Cagliari.