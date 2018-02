Tiro con l’arco – Assegnati a Palermo i tricolori Indoor di Para-Archery

Tricolori Indoor Para-Archery – Palermo 2018: tutti i nuovi campioni assoluti

Conclusi i Campionati Italiani Para-Archery di Palermo. i nuovi campioni italiani sono: Tomasulo, Mijno, De Venuto, Pesci, Demetrico, Panariello e Vaccaro. Sono terminati oggi con tutte le finali per i titoli assoluti i Campionati Italiani Para-Archery di Palermo. Gli scontri premiano nell’arco olimpico gli azzurri Fabio Tomasulo ed Elisabetta Mijno, nel compound la spuntano Paolo De Venuto e Giulia Pesci mentre nel W1 torna sul primo gradino del podio Nazionale Salvatore Demetrico. I titoli Visually Impaired vanno a Mattia Panariello e Giovanni Maria Vaccaro.



I TITOLI ASSOLUTI – Nell’arco olimpico maschile Open vince il primo titolo assoluto in carriera Fabio Tomasulo del Gruppo Sportivo Paralimpico della difesa, in finale la vittoria decisiva arriva per 6-4 sul campione del mondo mixed team in carica Stefano Travisani delle Fiamme Azzurre. Terzo posto per un altro azzurro Roberto Airoldi che ha la meglio allo shoot 6-5 (10-9) sull’atleta di casa Giuseppe Arcieri (Dyamond Archery Palermo). In campo femminile per la settima volta in carriera sale sul tetto d’Italia l’iridata mixed team Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) dopo la vittoria in finale per 6-0 su Vincenza Petrilli (Aida). Bronzo per Kymberly Scudera (Arco Club Gela) grazie al 6-4 ai danni di Francesca Morselli (Arcieri Aquila Bianca). Nel compound primo titolo italiano al maschile per Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) che vince all’ultima sfida un match bellissimo (146-145) con Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre) appena convocato nella Nazionale normodotati per i prossimi Mondiali Indoor di Yankton negli Stati Uniti. Il podio si completa con Matteo Bonacina (Arcieri Castiglione Olona) bravo a vincere la partita con il compagno di Nazionale Giampaolo Cancelli (Arcieri Torrevecchia) 145-142. Tra le donne continua il regno di Giulia Pesci (Arcieri Adivestra) che oggi vince il terzo titolo italiano assoluto di fila al termine di una finale ad altissimo coefficiente di difficoltà con Maria Andrea Virgilio della Dyamond Archery Palermo, la score conclusivo dice 145-138. Terzo posto per Santina Pertesana (Polisportiva Disabili Valcamonica) che batte Ileana Bastianello (Arcieri Scaligeri) 134-133.

Nel W1 maschile torna sul primo gradino del podio dopo il successo del 2016 Salvatore Demetrico (Apple Club Camporotondo) con il successo in finale su Daniele Cassiani (Arcieri Fivizzano) 139-135. La medaglia di bronzo va al collo di Fabio Luca Azzolini (Arcieri Montale) dopo il 134-127 rifilato a Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra). Tra i Visually Impaired 1 il nuovo campione italiano è Matteo Panariello (Arcieri Livornesi) vincente nella sfida per l’oro con Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) 6-2. La finale per il bronzo va invece a Giordano Cardellini (Sagitta Arcieri Pesarlo) per 6-0 su Silvano Pasquini (G.S. Non Vedenti Milano Onlus). Nella categoria Visually Impaired 2/3 il titolo italiano va a Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo), l’ultima ad arrendersi è Marina Capria del CUS Roma sconfitta in finale 6-2. Bronzo per Ivan Nesossi che batte Diego Chiapello in un match tutto firmato G.S. Non Vedenti Milano Onlus. Tra le squadre dell’arco olimpico maschile trionfa la società di casa, la Dyamond Archery Palermo grazie alle frecce di La Rosa, Genovese e Arcieri che in finale hanno la meglio sulla Compagnia Arcieri Ugo di Toscana (Bartoli, Condrò, Dolfi) con il risultato di 5-1. Bronzo all’ A.S.C.I.P (Giorgi, Mancini, Torella) vittoriosa 6-0 sugli Arcieri del Sud (Canaletti, Delmastro, Di Venosa).