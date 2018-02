Rubens Barrichello ricoverato in ospedale: ecco cosa è accaduto all’ex ferrarista [VIDEO]

Il mondo dei motori in allarme: Rubens Barrichello in ospedale. L’ex pilota di F1 è ricoverato dallo scorso weekend a causa di un forte dolore alla testa. E’ stato proprio l’ex ferrarista a rendere noto quanto accaduto, con un video sui social, nel quale racconta come prosegue il suo recupero. Queste le parole di Barrichello nel video dal lettino d’ospedale:

“Vedo che tutti mi stanno mandando messaggi e tutti sono preoccupati. A lungo non avevo postato foto o altro e quindi ho deciso di raccontarvi cosa è successo. Sabato mi sono svegliato e sono andato a fare una doccia, ho sentito un terribile mal di testa, fortunatamente mia moglie era lì e ha chiamato un amico medico che mi ha portato in ospedale, loro si sono presi davvero cura di me. Ho avuto un piccolo problema con una vena, ma voglio dirvi che mi sento bene, sto ancora facendo esami e cosiìvia, ma sono onestamente le grandi difficoltà nella vita che ci mostrano come crescere e come essere migliori. Sono molto grato a Dio per l’opportunità che mi ha dato e presto tornerò in pista”.